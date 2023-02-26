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Куковенко Максим Андреевич

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Место рождения

д.Изубря Руднянского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1882 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Куковенко Андрей

Мать: ?

д.Изубря Руднянского р-на Смоленской обл.
Военная награда
01.09.1943
медаль "За отвагу"
Военная награда
30.10.1943
медаль "За оборону Ленинграда"
Ранение
04.02.1944
ранение
Военная служба
04.02.1944
ранение
Военная награда
29.09.1944
медаль "За боевые заслуги"
Смерть
Неизвестно
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