Куковенко Максим Андреевич
Место рожденияд.Изубря Руднянского р-на Смоленской обл.
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Куковенко Андрей
Мать: ?
д.Изубря Руднянского р-на Смоленской обл.
Военная награда
01.09.1943
медаль "За отвагу"
Военная награда
30.10.1943
медаль "За оборону Ленинграда"
Ранение
04.02.1944
ранение
Военная служба
04.02.1944
ранение
Военная награда
29.09.1944
медаль "За боевые заслуги"
Смерть
Неизвестно