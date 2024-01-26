Лукашевич Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашевич Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2003 г.р.

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукашевич (Беловская) Светлана Эдуардовна

Рождение ребёнка
17.10.2003

Сын: Лукашевич Денис Анатольевич

Мать ребёнка: Лукашевич (Беловская) Светлана Эдуардовна

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