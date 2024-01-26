Лукашевич Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукашевич (Беловская) Светлана Эдуардовна
Рождение ребёнка
17.10.2003
Сын: Лукашевич Денис Анатольевич
Мать ребёнка: Лукашевич (Беловская) Светлана Эдуардовна