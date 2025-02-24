Коровина Ольга Игоревна 27.10.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коровина Ольга Игоревна

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Место рождения

Люберцы

Дата рождения

27.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

VP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1967

Отец: Коровин Игорь Иванович

Мать: Аристархова Любовь Семеновна

Люберцы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
11.02.1986

Дочь: Путря (Агафонова) Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Агафонов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
23.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агафонов Владимир Николаевич

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