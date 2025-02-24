Коровина Ольга Игоревна
Место рожденияЛюберцы
Дата рождения27.10.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1967
Люберцы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1986
Дочь: Путря (Агафонова) Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Агафонов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
23.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агафонов Владимир Николаевич