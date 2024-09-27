Скрябина (Репнина) Ксения Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябина (Репнина) Ксения Титовна

Место рождения

дер. Катулина

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Скрябин Василий Иванович

Отец ребёнка: Скрябин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Дурягина (Скрябина) Епистимия Ивановна

Отец ребёнка: Скрябин Иван Иванович

Кузнецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Плюснина (Скрябина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Скрябин Иван Иванович

Кузнецово, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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