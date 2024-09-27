Скрябина (Репнина) Ксения Титовна
Место рождениядер. Катулина
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Скрябин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Дурягина (Скрябина) Епистимия Ивановна
Отец ребёнка: Скрябин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Плюснина (Скрябина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Скрябин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно