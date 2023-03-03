Лебедева Мавра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Мавра Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: Лебедева Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Лебедев Матвей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Лебедев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Лебедев Матвей Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.10.1914

Сын: Лебедев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Лебедев Матвей Дмитриевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Матвей Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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