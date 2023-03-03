Лебедева Мавра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: Лебедева Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Лебедев Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Лебедев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Лебедев Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.10.1914
Отец ребёнка: Лебедев Матвей Дмитриевич
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно