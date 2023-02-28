Мельников Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
1889
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Мельникова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мельников Трофим Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Дарья Степановна
Смерть
Неизвестно