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Мельников Иван Сергеевич

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Место рождения

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Мельников Сергей Иванович

Мать: Мельникова Мелания Яковлевна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1889

Жена: Мельникова Дарья Степановна

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Мельников Федор Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Дарья Степановна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Дарья Степановна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Дарья Степановна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мельников Трофим Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Дарья Степановна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Дарья Степановна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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