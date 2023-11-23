Ольга Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Николоухтомский Аполлос Орестов
Отец ребёнка: Никольский Орест Петров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Яковлевская (Никольская) Александра Орестова
Отец ребёнка: Никольский Орест Петров
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Никольская) Екатерина Орестова
Отец ребёнка: Никольский Орест Петров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Никольский Дмитрий Орестов
Отец ребёнка: Никольский Орест Петров
Смерть
После 1866