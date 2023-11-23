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Ольга Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никольский Орест Петров

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Николоухтомский Аполлос Орестов

Отец ребёнка: Никольский Орест Петров

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Яковлевская (Никольская) Александра Орестова

Отец ребёнка: Никольский Орест Петров

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Никольская) Екатерина Орестова

Отец ребёнка: Никольский Орест Петров

Рождение ребёнка
1849

Сын: Никольский Дмитрий Орестов

Отец ребёнка: Никольский Орест Петров

Смерть
После 1866

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