Крылова Анна Асинкритовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1865 и 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893 или 1894
Сын: Крылов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Крылов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896
Отец ребёнка: Крылов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1903
Дочь: Крылова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Крылов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1904 или 1905
Сын: Крылов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Крылов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910
Дочь: Крылова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Крылов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1914
Дочь: Крылова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Крылов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Мартыново, Панфиловская волость, Грязовецкий уезд
Смерть
Неизвестно