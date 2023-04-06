Крылова Анна Асинкритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Анна Асинкритовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1865 и 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 или 1869 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893 или 1894

Сын: Крылов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Крылов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896

Сын: Крылов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Крылов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1902 и 1903

Дочь: Крылова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Крылов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1904 или 1905

Сын: Крылов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Крылов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910

Дочь: Крылова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Крылов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1913 и 1914

Дочь: Крылова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Крылов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Василий Васильевич

Мартыново, Панфиловская волость, Грязовецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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