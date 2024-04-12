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Спицин Софроний Евстратов

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Спицин Евстрат Иванов

Мать: Спицина Февронья Федорова

Михали, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1705
Михали, Егорьевск, Московская область
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Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Лунева Ирина Сафонова (Софронова)

Мать ребёнка: не указана

Михали, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Михали, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Михали (Коломенский уезд, д. Михалева)
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