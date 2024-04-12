Спицин Софроний Евстратов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Спицин Евстрат Иванов
Место жительства
1705
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Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Лунева Ирина Сафонова (Софронова)
Смерть
Неизвестно
Московская область, Егорьевский район, Михали (Коломенский уезд, д. Михалева)