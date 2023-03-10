Гаврикова Пелагея Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова Пелагея Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Гавриков Василий Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Лев Васильев

Отец ребёнка: Гавриков Василий Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Василий Герасимов

Смерть
Неизвестно
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