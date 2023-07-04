Захарова Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова Варвара Ивановна

Захарова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Захаров Степан Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Захарович

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Захаров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Захарович

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил Захарович

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Захаров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Захарович

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Захаров Петр Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Захарович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close