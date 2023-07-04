Захарова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1832
Сын: Захаров Степан Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Захарович
Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Захаров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Захарович
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Захарович
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Захаров Михаил Захарович
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Захаров Михаил Захарович
Работа или профессия
Неизвестно