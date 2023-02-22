Борзунова (Борзунов) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1870
Сын: Борзунов Василий (Васяра) Ермолаевич
Отец ребёнка: Борзунов Ермолай Васильевич
Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно