Гузенко Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1966
Сын: Гузенко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Гузенко Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гузенко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Гузенко Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гузенко Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно