Гузенко Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузенко Василий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гузенко Владимир Семёнович

Мать: Гузенко Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1966

Сын: Гузенко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Гузенко Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузенко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Гузенко Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузенко Павел Васильевич

Мать ребёнка: Гузенко Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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