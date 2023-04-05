Байрангулова (Правикова) Мария Николаевна
Место рожденияСело Монастырское, Саратовская область
Дата рождения1926
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Село Монастырское, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байрангулов Темиргази Сафиевич
Чехов, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Село Монастырское, Саратовская область
Смерть
2011