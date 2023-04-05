Байрангулова (Правикова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрангулова (Правикова) Мария Николаевна

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Место рождения

Село Монастырское, Саратовская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Правиков Николай Иванович

Мать: Правикова Матрёна Ивановна

Село Монастырское, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байрангулов Темиргази Сафиевич

Чехов, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байрангулов Темиргази Сафиевич

Место жительства
Неизвестно
Село Монастырское, Саратовская область
Смерть
2011
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