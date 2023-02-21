Анастасия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1887 ст.
Дочь: Васильева Ирина Емельяновна
Отец ребёнка: Коробов Емельян Николаев
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родители: Казанской губернии, города Мамадыша мещанин Емельян Николаев и законная жена его Анастасия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно