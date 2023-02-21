Анастасия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1887 ст.

Дочь: Васильева Ирина Емельяновна

Отец ребёнка: Коробов Емельян Николаев

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родители: Казанской губернии, города Мамадыша мещанин Емельян Николаев и законная жена его Анастасия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Емельян Николаев

Смерть
Неизвестно
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