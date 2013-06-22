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Мамонтова Софья Игоревна
Мамонтова Софья Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.2013
Пол
Женский
Отец
Мамонтов Игорь Александрович
1978 г.р.
Мать
Мамонтова (Назарова) Яна Олеговна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2013
Отец:
Мамонтов Игорь Александрович
Мать:
Мамонтова Яна Олеговна
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