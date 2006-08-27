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Волкова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1954

Дата смерти

27.08.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Сергей Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Волков Сергей Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков ?

Отец ребёнка: Волков Сергей Валерьевич

Смерть
27.08.2006
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
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