Волкова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1954
Дата смерти27.08.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Волков Сергей Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков ?
Отец ребёнка: Волков Сергей Валерьевич
Смерть
27.08.2006
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область