Лобазова Зоя Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1984
Отец: Лобазов Станислав Борисович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобазова Кристина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобазова-Гульцева Вероника Николаевна
Отец ребёнка: не указан