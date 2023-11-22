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Стегалина Елена Викторовна
Стегалина Елена Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.05.1960
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Лесниченко Людмила Александровна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
13.05.1960
Отец: не указан
Мать:
Лесниченко Людмила Александровна
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