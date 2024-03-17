Беляев Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Журавлева (Беляева) Полина Никифоровна

Мать ребёнка: Беляева (Урюпина) Татьяна Давыдовна

Рождение ребёнка
14.08.1915

Дочь: Ильиных (Беляева) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Беляева (Урюпина) Татьяна Давыдовна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кудряшова (Беляева) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Беляева (Урюпина) Татьяна Давыдовна

Смерть
Неизвестно

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