Беляев Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Журавлева (Беляева) Полина Никифоровна
Мать ребёнка: Беляева (Урюпина) Татьяна Давыдовна
Рождение ребёнка
14.08.1915
Дочь: Ильиных (Беляева) Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Беляева (Урюпина) Татьяна Давыдовна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Кудряшова (Беляева) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Беляева (Урюпина) Татьяна Давыдовна
Смерть
Неизвестно