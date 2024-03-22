Панина (Таисина) Феодосия Павловна
Место рождения
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: Таисин Павел Фёдорович
ГАКО 33-4-352 Восприемники: д. Воинка - крестьянин Василий Стефанович Мишин и той же деревни крестьянская жена Мавра Фёдоровна Чумакова
Бракосочетание
16.04.1912 ст.
Воинка: кр-на Гаврила Яковлевича Панина сын Георгий - 20 лет Воинка: кр-на Павла Фёдоровича Таисина дочь девица Феодосия - 18 лет Поручители: по жениху - дер. Воинки - кр-н Петр Мишин и Пётр Король... Показать все
Смерть
Неизвестно