Панина (Таисина) Феодосия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Таисина) Феодосия Павловна

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: Таисин Павел Фёдорович

Мать: Таисина Евдокия Даниловна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-352 Восприемники: д. Воинка - крестьянин Василий Стефанович Мишин и той же деревни крестьянская жена Мавра Фёдоровна Чумакова
Бракосочетание
16.04.1912 ст.

Муж: Панин Егор/Георгий Гаврилович

Воинка: кр-на Гаврила Яковлевича Панина сын Георгий - 20 лет Воинка: кр-на Павла Фёдоровича Таисина дочь девица Феодосия - 18 лет Поручители: по жениху - дер. Воинки - кр-н Петр Мишин и Пётр Король... Показать все
Смерть
Неизвестно
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