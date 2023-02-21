Будрина Ирина неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будрина Ирина неизв

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1990

Сын: Будрин Олег Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будрина-Племянница Алена Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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