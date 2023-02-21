Будрина Ирина неизв
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1990
Сын: Будрин Олег Игоревич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будрина-Племянница Алена Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности