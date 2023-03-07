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Шишкин Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.
1890 г.р.

Дети

1914 г.р.
1924 г.р.
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Добавил:

Г
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1891

Отец: Шишкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шишкин Василий Петров

Мать ребёнка: Шишкина Анна Никоноровна

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.10.1921

Жена: Шишкина Пелагея Сергеева

Развод
27.09.1922

Жена: Шишкина Пелагея Сергеева

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.04.1923

Жена: Шишкина Варвара Павловна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Антонина Петровна

Мать ребёнка: Шишкина Анна Никоноровна

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Анна Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Анна Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Анна Никоноровна

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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