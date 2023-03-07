Шишкин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1891
Отец: Шишкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Шишкина Анна Никоноровна
Бракосочетание
18.10.1921
Жена: Шишкина Пелагея Сергеева
Развод
27.09.1922
Жена: Шишкина Пелагея Сергеева
Бракосочетание
25.04.1923
Жена: Шишкина Варвара Павловна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Антонина Петровна
Мать ребёнка: Шишкина Анна Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишкина Анна Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишкина Анна Никоноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Анна Никоноровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно