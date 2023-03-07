Рязанцов Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанцов Василий Иванов

Рязанцов Василий Иванов

avatar

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Рязанцов Иван Иванов

Мать: Рязанцова Анна Самойлова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Рязанцов Степан Васильев

Мать ребёнка: Рязанцова Евфимья Егорова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Грехова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Рязанцова Евфимья Егорова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Рязанцов Сергей Васильев

Мать ребёнка: Рязанцова Евфимья Егорова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Рязанцев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Рязанцова Евфимья Егорова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова Евфимья Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close