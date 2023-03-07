Рязанцов Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Рязанцов Иван Иванов
Мать: Рязанцова Анна Самойлова
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Рязанцова Евфимья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Грехова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Рязанцова Евфимья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Рязанцова Евфимья Егорова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Рязанцев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Рязанцова Евфимья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816