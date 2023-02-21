Мандрыка Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыка Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрыка Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Мандрыка Афанасий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандрыка Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Мандрыка Афанасий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандрыка Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Мандрыка Афанасий Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандрыка Афанасий Тихонович

Смерть
Неизвестно
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