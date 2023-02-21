Мандрыка Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрыка Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Мандрыка Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандрыка Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Мандрыка Афанасий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандрыка Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Мандрыка Афанасий Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно