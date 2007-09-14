Морозова (Кулакова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Кулакова) Анна Петровна

Место рождения

Кисы, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.03.1936

Дата смерти

14.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1936

Отец: Кулаков Петр Никитич

Мать: Кулакова (Вырдина) Елизавета Димитриевна

Кисы, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.01.1957

Муж: Морозов Иван Сергеевич

Кисы, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1958

Дочь: Маслакова (Морозова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
16.07.1962

Дочь: Власова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
28.03.1964

Дочь: Чайковская (Морозова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
20.11.1966

Сын: Морозов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
02.10.1969

Дочь: Поляева (Морозова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеевич

Кисы, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1971

Дочь: Варваркина (Морозова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеевич

Смерть
14.09.2007

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