Морозова (Кулакова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения27.03.1936
Дата смерти14.09.2007
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1936
Бракосочетание
12.01.1957
Рождение ребёнка
15.03.1958
Дочь: Маслакова (Морозова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
16.07.1962
Дочь: Власова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
28.03.1964
Дочь: Чайковская (Морозова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
20.11.1966
Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
02.10.1969
Дочь: Поляева (Морозова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
16.02.1971
Дочь: Варваркина (Морозова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Сергеевич
Смерть
14.09.2007