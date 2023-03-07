Шутов Богдан (Богдашка) Прохоров
Место рождениядер. Сухая Веретея, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиПосле 1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Шутов Прохор Сидоров
Мать: не указана
дер. Сухая Веретея, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сухая Веретея, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1702