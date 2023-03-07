Шутов Богдан (Богдашка) Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутов Богдан (Богдашка) Прохоров

Шутов Богдан (Богдашка) Прохоров

avatar

Место рождения

дер. Сухая Веретея, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1702

Пол

Мужской

Отец

Около 1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Шутов Прохор Сидоров

Мать: не указана

дер. Сухая Веретея, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сухая Веретея, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1702
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close