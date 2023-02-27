Туркин Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1989
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1989
Рождение ребёнка
06.04.2014
Дочь: Туркина Маргарита Дмитриевна
Мать ребёнка: Туркина Анна Александроана
Рождение ребёнка
01.10.2016
Дочь: Туркина Ярослава Дмитриевна
Мать ребёнка: Туркина Анна Александроана
Рождение ребёнка
04.02.2018
Дочь: Туркина Яна Дмитриевна
Мать ребёнка: Туркина Анна Александроана
Бракосочетание
Неизвестно