Туркин Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркин Дмитрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1989

Отец: Туркин Александр Алексеевич

Мать: Туркина Галина Александровна

Рождение ребёнка
06.04.2014

Дочь: Туркина Маргарита Дмитриевна

Мать ребёнка: Туркина Анна Александроана

Рождение ребёнка
01.10.2016

Дочь: Туркина Ярослава Дмитриевна

Мать ребёнка: Туркина Анна Александроана

Рождение ребёнка
04.02.2018

Дочь: Туркина Яна Дмитриевна

Мать ребёнка: Туркина Анна Александроана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркина Анна Александроана

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