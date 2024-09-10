Слободечи Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободечи Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладкевич Григорий Денисович (Деонисович)

Рождение ребёнка
08.03.1920

Сын: Гладкевич Ярослав Григорьевич

Отец ребёнка: Гладкевич Григорий Денисович (Деонисович)

Место жительства
1941
Атакент, Мактааральский район, Туркестанская область
место призыва в армию сына: Пахтааральск Пахта-Аральский РВК, Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл., Пахта-Аральский р-н контакт матери: совхоз Ильича https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelove... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.2022

Сын: Гладкевич Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Гладкевич Григорий Денисович (Деонисович)

Тараща, Київська область
Украина, дупликаты метрических книг Киевской Православной консистории, 1734-1930 Узнайте больше об этой коллекции в ПоискоWiki FamilySearch. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X77-CCHT htt... Показать все
Смерть
Неизвестно

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