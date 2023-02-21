Загребин Сергей Иванович
Место рожденияд.Ковали Оричевского района Кировской области
Дата рождения1925
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
д.Ковали Оричевского района Кировской области
Бракосочетание
08.05.1950
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Вершинина Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Загребина Серафима Петровна
д.Ковали Оричевсколго района Кировской области
Смерть
2005