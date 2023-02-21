Загребин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребин Сергей Иванович

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Место рождения

д.Ковали Оричевского района Кировской области

Дата рождения

1925

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

д.Ковали Оричевского района Кировской области
Бракосочетание
08.05.1950

Жена: Загребина Серафима Петровна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Вершинина Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Загребина Серафима Петровна

д.Ковали Оричевсколго района Кировской области
Смерть
2005
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