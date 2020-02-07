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Симонов Владимир Васильевич

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Место рождения

Окино-Ключи, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

16.06.1950

Дата смерти

07.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1950

Отец: Симонов Василий

Мать: Коноваленкова Ирина Константиновна

Окино-Ключи, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
05.01.1973

Дочь: Елизарова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Симонова Любовь Николаевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симонова Любовь Николаевна

Омсукчан, Омсукчанский, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Любовь Николаевна

Смерть
07.02.2020
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Инфаркт (ранее был диагностирован рак пищевода)
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