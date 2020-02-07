Симонов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1950
Дата смерти07.02.2020
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1950
Отец: Симонов Василий
Рождение ребёнка
05.01.1973
Дочь: Елизарова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Симонова Любовь Николаевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симонова Любовь Николаевна
Омсукчан, Омсукчанский, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.2020
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Инфаркт (ранее был диагностирован рак пищевода)