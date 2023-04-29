Петров Андрей Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1863
Дата смерти02.08.1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Смерть
02.08.1912 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 48 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1912 г. 172) 2/3 августа почетный гражданин г. Киева Андрей Кириллов Петров, 49 лет, от воспаления почек и брюшины.