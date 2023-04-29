Петров Андрей Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Андрей Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1863

Дата смерти

02.08.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Вычислено 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
02.08.1912 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 48 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1912 г. 172) 2/3 августа почетный гражданин г. Киева Андрей Кириллов Петров, 49 лет, от воспаления почек и брюшины.
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