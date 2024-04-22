Фёдор Степанов
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Степан Фёдоров
Рождение ребёнка
1804
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрона Фёдорова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евфросинья Фёдорова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно