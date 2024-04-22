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Фёдор Степанов

Место рождения

Окулово, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Степан Фёдоров

Мать: не указана

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1804

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрона Фёдорова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евфросинья Фёдорова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Окулово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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