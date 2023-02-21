Кадочникова (Гуляева) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочникова (Гуляева) Агрофена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Гуляев Егор

Мать: Гуляев Елена

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кадочников Дмитрий Родионович

Отец ребёнка: Кадочников Родион Ефимович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кадочников Никита Родионович

Отец ребёнка: Кадочников Родион Ефимович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Родионовна

Отец ребёнка: Кадочников Родион Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадочников Родион Ефимович

Смерть
Неизвестно
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