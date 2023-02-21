Кадочникова (Гуляева) Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Гуляев Егор
Мать: Гуляев Елена
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кадочников Дмитрий Родионович
Отец ребёнка: Кадочников Родион Ефимович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кадочников Никита Родионович
Отец ребёнка: Кадочников Родион Ефимович
Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Родионовна
Отец ребёнка: Кадочников Родион Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно