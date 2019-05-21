Бутов Корней Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутов Корней Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2019

Отец: не указан

Мать: Бутова Светлана Владимировна

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