Самойлов Прокопий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1925
Дочь: (Большанина) Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: (Большанина) Анастасия Акимовна
Смерть
1926