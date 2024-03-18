Самойлов Прокопий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Прокопий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Большанина) Анастасия Акимовна

Рождение ребёнка
07.04.1925

Дочь: (Большанина) Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: (Большанина) Анастасия Акимовна

Смерть
1926

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