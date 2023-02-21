Троеглазов Антон
Место рожденияРоссия, Алтай, Барнаул
Дата рождения1987
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987
Отец: Троеглазов ?
Мать: Троеглазова Галина
Россия, Алтай, Барнаул
Развод
Неизвестно
Жена: Лейман Алиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троеглазов ?
Мать ребёнка: Лейман Алиса
Россия, Алтай, Барнаул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Лейман Алиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лейман Алиса