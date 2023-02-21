Троеглазов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троеглазов Антон

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Место рождения

Россия, Алтай, Барнаул

Дата рождения

1987

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987

Отец: Троеглазов ?

Мать: Троеглазова Галина

Россия, Алтай, Барнаул
Развод
Неизвестно

Жена: Лейман Алиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троеглазов ?

Мать ребёнка: Лейман Алиса

Россия, Алтай, Барнаул
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Лейман Алиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейман Алиса

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