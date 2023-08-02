Мамсуров Пшимахо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамсуров Пшимахо

Мамсуров Пшимахо

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Мамсуров Уци

Мать: Мамсурова Тоторзхан

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мамсуров Дзамболат

Мать ребёнка: Мамсурова Дзику

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мамсуров Темболат

Мать ребёнка: Мамсурова Дзику

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мамсуров Камболат

Мать ребёнка: Мамсурова Дзику

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамсурова Дзику

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close