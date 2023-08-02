Мамсуров Пшимахо
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Мамсуров Уци
Мать: Мамсурова Тоторзхан
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мамсуров Дзамболат
Мать ребёнка: Мамсурова Дзику
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мамсуров Темболат
Мать ребёнка: Мамсурова Дзику
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мамсуров Камболат
Мать ребёнка: Мамсурова Дзику
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамсурова Дзику
Смерть
Неизвестно