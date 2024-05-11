Евграфов Михаил Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1989
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.2008
Сын: Евграфов Максим Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.2013
Дочь: Евграфова Таисия Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.2021
Дочь: Евграфова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности