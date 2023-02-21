Фиркович (Фиркович) Керече Зараховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиркович (Фиркович) Керече Зараховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1850

Отец: Фиркович Зарахка (Заря) Авраамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1874

Дочь: Анна Самуиловна

Отец ребёнка: Фиркович Самуил Иосиф-Соломонович

Рождение ребёнка
?.12.1875

Дочь: Беим Самуиловна

Отец ребёнка: Фиркович Самуил Иосиф-Соломонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фиркович Самуил Иосиф-Соломонович

Смерть
Неизвестно
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