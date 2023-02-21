Фиркович (Фиркович) Керече Зараховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1850
Отец: Фиркович Зарахка (Заря) Авраамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1874
Дочь: Анна Самуиловна
Отец ребёнка: Фиркович Самуил Иосиф-Соломонович
Рождение ребёнка
?.12.1875
Дочь: Беим Самуиловна
Отец ребёнка: Фиркович Самуил Иосиф-Соломонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно