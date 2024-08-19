Пушкин Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкин Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушкин Гавриил Константинович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Александр Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Федор Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Семён Иванович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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