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Минкина Серафима Юрьевна
Минкина Серафима Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.2022
Пол
Женский
Отец
Минкин Юрий Геннадьевич
1966 г.р.
Мать
Чиковани (Федорова) Наталья Александровна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.2022
Отец:
Минкин Юрий Геннадьевич
Мать:
Чиковани Наталья Александровна
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