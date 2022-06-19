Минкина Серафима Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минкина Серафима Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.2022

Отец: Минкин Юрий Геннадьевич

Мать: Чиковани Наталья Александровна

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