Щетинина (Козлова) Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1871
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щетинин Иван Назаров
Рождение ребёнка
25.07.1874
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щетинин Иван Назаров
Работа или профессия
Неизвестно