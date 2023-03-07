(Дробниченко) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Дробниченко) Александра Николаевна

(Дробниченко) Александра Николаевна

avatar

Место рождения

Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Около 1994

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1947

Дочь: Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Дробниченко Георгий Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дробниченко Вячеслав Георгиевич

Отец ребёнка: Дробниченко Георгий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дробниченко Георгий Яковлевич

Смерть
Около 1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close