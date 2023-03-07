(Дробниченко) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1919
Дата смертиОколо 1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1946 и 1947
Дочь: Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Дробниченко Георгий Яковлевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дробниченко Вячеслав Георгиевич
Отец ребёнка: Дробниченко Георгий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1994