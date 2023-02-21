Попова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Елена Александровна

Попова Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.2003

Дочь: Кузьмичева Вера Витальевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.02.2006

Дочь: Кузьмичева Софья Витальевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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