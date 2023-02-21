Чирков Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Николай Васильевич

Чирков Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Сын: Чирков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Чиркова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Чиркова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Чиркова Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Александра Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close