Шатунов Евгений 24.09.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шатунов Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1979

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

Не указана

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1979

Отец: Шатунов Михаил

Мать: Шатунова (Тетушкина) Тамара

Развод
Неизвестно

Жена: (Греднева) Наталья

Рождение ребёнка
19.05.2003

Дочь: (Шатунова) Екатерина

Мать ребёнка: (Греднева) Наталья

Рождение ребёнка
01.12.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Распутина) Екатерина

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