Шатунов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1979
Отец: Шатунов Михаил
Развод
Неизвестно
Жена: (Греднева) Наталья
Рождение ребёнка
19.05.2003
Дочь: (Шатунова) Екатерина
Мать ребёнка: (Греднева) Наталья
Рождение ребёнка
01.12.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Распутина) Екатерина