Коротков Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротков Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Короткова Нина Александровна

Бракосочетание
1953

Жена: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1966

Сын: Коротков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Короткова Нина Александровна

Смерть
Неизвестно

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