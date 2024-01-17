Коротков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Короткова Нина Александровна
Бракосочетание
1953
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1966
Сын: Коротков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Короткова Нина Александровна
Смерть
Неизвестно