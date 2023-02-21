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(Энгельгардт) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Энгельгардт Александр

Мать: Мария

Смерть
Неизвестно
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