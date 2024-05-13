Шипулина (Павлова) Зеноида Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1910
Рождение ребёнка
04.12.1911
Дочь: (Шипулина) Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.12.1912
Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
15.10.1914
Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.01.1917
Сын: Шипулин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
19.01.1919
Дочь: (Шипулина) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
18.02.1921
Дочь: (Шипулина) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
06.05.1923
Дочь: (Шипулина) Антанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Сергеевич
Смерть
Неизвестно