Шипулина (Павлова) Зеноида Игнатьевна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипулина (Павлова) Зеноида Игнатьевна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
15.01.1910

Муж: Шипулин Дмитрий Сергеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.12.1911

Дочь: (Шипулина) Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Сергеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.12.1912

Сын: Шипулин Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Сергеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.10.1914

Сын: Шипулин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Сергеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1917

Сын: Шипулин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Сергеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.01.1919

Дочь: (Шипулина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Сергеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.02.1921

Дочь: (Шипулина) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Сергеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.05.1923

Дочь: (Шипулина) Антанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Шипулин Дмитрий Сергеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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